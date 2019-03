Tijd op basiliek staat stil na blikseminslag Toon Royackers

14 maart 2019

18u37 0 Tongeren De tijd blijft in de oudste stad van België sinds gisteren wel letterlijk stilstaan. Woensdagavond omstreeks 17.14 uur werd de basiliek in het stadscentrum immers getroffen door een blikseminslag. Ook de klokken weigeren sindsdien alle medewerking.

De bekende basiliek in het centrum van Tongeren is nochtans uitgerust met bliksemafleiders. Maar die hebben kennelijk niet volstaan om het klokwerk te beschermen. Sinds de inslag omstreeks 17.14 uur werken de instrumenten bovenaan in de toren niet meer, en staat het uurwerk stil. De gespecialiseerde firma Clock-o-Matic uit Holsbeek is wel ingeschakeld om het mechanisme weer te herstellen. De firma moet ook nakijken of er eventueel nog meer schade is in de toren van de basiliek. Wanneer de klokken en het uurwerk weer hersteld zullen zijn is voorlopig nog niet duidelijk.