Tien maanden cel voor metaalhandelaar 01 maart 2018

02u35 0

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde de 39-jarige Kris D. tot 10 maanden cel omdat hij gans Limburg afschuimde om oude metalen en ook andere herbruikbare materialen op te halen. Op zich is daar niets verkeerds aan, maar Kris D. had wel een rare inschatting over hetgeen mensen kwijt willen. "Wat buiten staat, mag meegenomen worden", oordeelde de man. Hij had er dan ook geen enkel probleem mee om gloednieuw sanitair materiaal dat voor een woning in Zutendaal stond, in te laden. Toen hij betrapt werd bij het inladen van een metalen voederbak in een weide, vroeg hij of die toevallig te koop stond en blies wijselijk de aftocht. (JEK)