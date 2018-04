Te snel en zonder rijbewijs 27 april 2018

De politierechter in Tongeren veroordeelde een 25-jarige man uit de stad tot een boete van 8.000 euro (deels met uitstel) en legde hem 9 maanden rijverbod op omdat hij, zonder rijbewijs, betrapt werd op overdreven snelheid. Omwille van zijn onaangepaste snelheid werd de Tongenaar, op 12 januari vorig jaar in Bilzen, aan een controle onderworpen. Daarbij bleek dat hij opnieuw het rijverbod uit één van de vorige veroordelingen genegeerd had. Na het nieuwe rijverbod moet de hardleerse twintiger medische en psychologische proeven ondergaan evenals theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens afleggen. Een identiek verhaal en dito vonnis voor een 38-jarige man uit het Waalse Dalhain. Hij liep, op 26 februari vorig jaar in Riemst, tegen de lamp. (JEK)