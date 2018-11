Tankstations in Tongeren al zonder diesel door ‘gele hesjes’ Toon Royackers

17u45 0 Tongeren In Tongeren zitten al twee tankstations zonder diesel, door de acties van de zogenaamde ‘gele hesjes’ in Wallonië. Zij blokkeren brandstofdepots, waardoor leveringen niet altijd tijdig kunnen gebeuren.

De tankwagens van Shell konden donderdag niet tijdig in Tongeren geraken. Dat zorgde er voor dat twee tankstations aan de Luikersteenweg en de Bilzersteenweg in Tongeren zonder diesel kwamen te zitten. In het tankstation aan de Bilzersteenweg was donderdagnamiddag ook de Euro 95 al op. Bestuurders moesten met hun laatste beetje brandstof doorrijden naar andere pompen aan bijvoorbeeld de Maastrichtersteenweg, waar wel nog voorraad was. Voor de bestuurder van één bestelwagen waren die laatste kilometers er te veel aan. Hij viel stil door een gebrek aan brandstof.