Supergidsen brengen kinderen naar oertijd en Romeinen 15 februari 2018

02u43 0 Tongeren Nog tot het eind van de krokusvakantie staan Supergidsen paraat in het Gallo-Romeinsmuseum om kinderen de prehistorie en de tijd van de Romeinen op een vernieuwende manier te laten beleven.

"We triggeren de kinderen voor het verleden", vertelde Nancy Tilkin, verantwoordelijke van de educatieve dienst van het museum. "We doen dat interactief en de kinderen mogen zelf veel doen." Op elke afdeling in het museum staat een Supergids die replica's bij heeft van voorwerpen van Neanderthalers, Galliërs en Romeinen.





"De kinderen mogen de replica's in hun handen nemen. Verder krijgen ze op een iPad beelden en filmpjes te zien over de oertijd en de periode dat de Romeinen hier de plak zwaaiden. Als afsluiter voorzien we activiteiten waarbij de kinderen wat ze gezien hebben, mogen namaken. Vervolgens kunnen ze in het museum kijken hoe de echte opgegraven voorwerpen eruitzien. Zo kunnen kinderen tatoeages maken met een okerkleurige verf. In de prehistorie werd oker gebruikt waarmee kinderen hun huid versierden.





Op de afdeling van de Galliërs mogen kinderen zich aankleden als krijger, compleet met schild en helm. Meer info over Supergidsen op www.galloromeinsmuseum.be. (LXB)