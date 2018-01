Straat afgesloten na gaslek 02u42 3

In de Elderenstraat in Tongeren werd zaterdag een gaslek ontdekt. De brandweer moest uitrukken en besliste om de straat meteen af te sluiten. De druk in de leiding werd verminderd en het lek werd hersteld. Rond middernacht was het euvel verholpen. (MMM)