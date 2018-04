Startschot vergroening Grote Markt 10 april 2018

02u28 0 Tongeren Burgemeester Patrick Dewael en de schepen van Openbare Werken An Christiaens hebben het startschot gegeven voor de vergroening van de Grote Markt. Sinds gisteren staan daar aan de terrassen 10 platanen.

"Daarrond komen in de zomer lavendel en witte rozen. In de winter worden ze vervangen door winterheide en viooltjes." Om het stadsplein te kaderen zijn vier extra boombakken voorzien met daarin een valse Christusdoorn. De boombakken zijn nog maar de eerste fase van de groene aankleding van de Grote Markt. Binnen enkele weken worden de tientallen metalen paaltjes die de weg over de Grote Markt afbakenen, vervangen door potten met buxusplanten. "Later volgen de bloemenmanden die in heel het centrum komen te staan", vervolgt burgemeester Dewael. "Extra groen zal het centrum nog aantrekkelijker en aangenamer maken."





Volgende maand gaat het gebouw waarin de oude Standaardboekhandel was gevestigd tegen de grond. "Dan kunnen we de stadstuin van het Praetorium (het administatief centrum van de stad) doortrekken tot de Maatrichterstraat (dé winkelstraat van Tongeren). Aan deze operatie hangt een prijskaartje van 150.000 euro.





(LXB)