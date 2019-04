Startschot Lokale Helden LXB

19 april 2019

12u00 0

Vrijdag 26 april start de vierde editie van Lokale Helden. Welgeteld 500 organisatoren geven in héél Vlaanderen een podium aan maar liefst 800 lokale artiesten. Samen staan ze in voor 1.000 optredens in welgeteld 175 gemeenten en steden. Ook in Limburg treden heel wat artiesten op, niet in het minst in de regio Tongeren. Zo wordt in Bilzen het festival Emotions gehouden, een muziekfestival van, door en met jongeren in cultuurcentrum De Kimpel. In Borgloon draait een dj-duo platen. In Riemst gaan optredens door op een niet-alledaagse locatie: in de mergelgrotten! In Voeren spelen leerlingen van de muziekacademie zich in de kijker. In Tongeren kan je gaan genieten van diaspora muziek en dans uit de Balkan. Meer info over Lokale Helden bij amber@popunt.be.