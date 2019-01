Stad zoekt jong

poëzietalent LXB

31 januari 2019

12u00 0

Het is gedichtendag vandaag! Voor het stadsbestuur niet enkel de aanleiding om van de dag een poëzieweek te maken. Ook is de stad op zoek naar jong poëzietalent. Jongeren worden in de stadsbibliotheek die is ondergebracht in cultuurcentrum De Velinx in Tongeren uitgenodigd om deel te nemen aan een poëziewedstrijd. Hen wordt gevraagd gedichten in te zenden die handelen over het thema Vrijheid. Ben je ouder dan 15 jaar en geïnspireerd door het thema, ga naar volgende pagina op facebook: www.facebook.com/bibliotheektongeren. Post je gedicht en laat zo andere liefhebbers van poëzie mee genieten. Op woensdag 6 februari zal de deelnemer of deelneemster met de meeste likes op de hierboven vermelde facebookpagina erkend worden als winnaar van de poëziewedstrijd. Hij of zijn ontvangt een boekenbon van 25 . euro van de Standaard Boekenhandel. Naast de wedstrijd staat in Tongeren poëzie vanaf vandaag en nog tot 6 februari in de kijker in de media, scholen, bedrijven en boekenwinkels.