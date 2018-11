Stad zet restaurants en

Toerisme Tongeren zet de restaurants en brasseries die de stad telt in de picture met het lanceren van een video. Hierin worden de Tongerse smaakmakers en topchefs prominent in beeld gebracht. “We verspreiden het filmpje via sociale media en volgende week zal het getoond worden in een aantal cinemazalen in Vlaanderen”, vertelde de schepen van toerisme Marc Hoogmartens.

Een film

De actie kadert in “Foodies Tongeren”, een project dat de stad vorig jaar lanceerde om de culinaire variëteit en rijkdom van de Tongerse eetzaken in de kijker te plaatsen. Toen bracht stad een eigen gids uit waarin de specialiteiten van de restaurants en brasseries in Tongeren aan te prijzen. En nu is er een promovideo. Volgens de stad is de actie meer dan gerechtvaardigd. “Onze restaurants blijven scoren”, wierp de schepen op. “Zo zijn ze goed vertegenwoordigd in de nieuwe Gault & Millaugids voor 2019. Zeven restaurants worden in de gids aangeprezen. Drie resto’s schitteren zelfs in de Limburgse top 10. Voor Le54 was er zelfs een bijzondere onderscheiding. Het restaurant werd aanbevolen binnen de catergorie verhouding prijs-plezier.” Bovendien is Tongeren de enige stad in het land waar zich drie restaurants bevinden met één Michelinster.

Het walhalla

Volgens hem ontpopt de eerste stad van het land zich stilaan tot een echt foodwalhalla. En mede daarom blijft de stad inzetten op de culinaire campagne “Foodies Tongeren”. Burgemeester Patrick Dewael voegde daar nog aan toe dat een beeld veel meer zegt dan 1000 woorden. “We gaan ook vaker inzetten op diverse vormen van communicatie met beelden”, besloot hij.