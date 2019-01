Stad voert tax shift door en zet

in op werk en kinderarmoede LXB

23 januari 2019

00u00 0 Tongeren Op de Gestelde Lichamen in het Gallo- Romeinsmuseum, waar vertegenwoordigers van alle geledingen in de samenleving waren, lichtte burgemeester Patrick Dewael (tongeren.nu) het beleid toe dat hij met coalitiepartner sp.a de komende zes jaar gaat uitvoeren. Naast het verder zetten van het beleid van de voorbije legislatuur legt het college nieuwe accenten. Zo zit er een fiscale hervorming aan te komen. De personenbelasting daalt van 8,5 naar 7,0 procent maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 787 naar 900. “Het gaat om een tax shift”, liet de burgemeester optekenen.

Belastingen

“We voeren een verschuiving tussen de twee belastingen door maar we krijgen hierdoor niet meer geld in de stadskas”, verduidelijkte Dewael. “De totale ontvangsten uit belastingen blijft hetzelfde. De nieuwe tarieven zin lager dan in de omliggende gemeenten of in vergelijkbare steden.” Tongeren doet een extra inspanning om de werkloosheid te verlagen. “We hebben ondanks het aantrekken van investeringen en jobs toch nog een 1000-tal werklozen”, bekende Dewael. “Vandaag hebben we in de stad 14.000 jobs. Alleen al op Tongeren-Oost komen 500 nieuwe jobs. Alleen, we gaan de werklozen meer activeren om de jobs in te vullen. We gaan werkplek-leren en duaal leren stimuleren.”

Kinderarmoede

Tongeren kampt met een hoge kinderarmoede. Een op de zes kinderen wordt in een kansarm gezin geboren. Hier gaat de stad extra kansen voor kinderen geven. “Her is niet enkel een zaak van OCMW of het Huis van het kind”, aldus Patrick Dewael. “Vanuit alle beleidsdomeinen moeten we hieraan gaan werken.”De nieuwe bestuursploeg zet in op kernversterking. “Een terugkeer naar een situatie met in quasi elk pand een winkel is een illusie”, stelde de burgemeester. “190 ingevulde winkelpanden maken we nooit meer mee. We moeten vooruit durven denken. De stad van morgen is ook een stad waar diensten aanwezig en waar kan gewoond worden naast, boven en waarom niet in winkels. We willen een goeie mix van winkels, diensten en wonen in de winkelstraten. We versterken premies voor renovatie en herbestemming van panden.”

Een fietstoets

Op vlak van milieu en klimaat engageert het stadsbestuur zich de CO2-uitstoot met ruim 30 procent te verlagen met onder andere collectieve renovatieprojecten, klimaatcampagnes, green deals met KMO’s en het plaatsen van zonnepanelen op stadsgebouwen. Op het vlak van mobiliteit krijgt de zwakke weggebruiker prioriteit. Extra aandacht gaat uit naar de fietser. Tongeren voert een fietstoets in. “Bij elk project zal de fietser voorrang krijgen. Er komt een fietsplan”, aldus nog Dewael.