Stad verdeelt 3.175 fluohesjes over 20 basisscholen 27 juni 2018

De stad verdeelt in totaal 3.175 fluohesjes over alle twintig basisscholen in en rond Tongeren. Bovendien kreeg elke school ook twee Victor Veilig-poppen. Het zijn figuurtjes die bestuurders attent maken op een oversteekplaats. Voor de poppen en de hesjes trok de stad een bedrag van 10.500 euro uit. De eerste poppen en hesjes werden gisteren door burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) en enkele schepen overhandigd aan de 267 kinderen van de gemeentelijke basisschool De Herik uit Henis. (LXB)