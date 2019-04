Stad stimuleert wonen in Tongeren

met uitbreiding bestaande premies LXB

01 april 2019

12u00 3 Tongeren Het schepencollege breidt het gebruik van twee al bestaande premies gevoelig uit, waardoor het goedkoper wordt om leegstaande handelspanden om te vormen tot woningen en leegstaande woonruimtes te renoveren. “Dankzij de versoepeling kunnen meer Tongenaren aanspraak kunnen maken op de premies”, laat de schepen voor Wonen Johnny Vrancken (sp.a) weten.

Beide premies maken deel uit van het Plusplan om wonen en handel in de stad te versterken. De premie voor herbestemming mag samen met de renovatiepremie voor woonruimte boven handelspanden aangevraagd worden. Maar omdat het bedrag dat de stad ter beschikking stelt begrensd is, hebben snelle beslissers een voordeel. De renovatiepremie kon tot nog toe enkel bekomen worden voor ééngezinswoningen binnen een bepaald gebied. “Dat kan voortaan in héél Tongeren”, werpt Vrancken op. “Nieuw is dat de premie ook geldt voor woonruimte boven winkels, meer bepaald op de eerste verdieping en aan de straatkant. De premie geldt voor het centrum, maar ook voor de Stationslaan, het Stationsplein en de Jaminéstraat aan de zijde van de spoorwegbrug.