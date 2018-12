Stad ondertekent charter

voor Vredesbomen LXB

26 december 2018

12u00 0 Tongeren Begin vorige maand had het stadsbestuur in de Tongerse deelgemeente Piringen naar aanleiding van de herdenking 100 jaar eerste wereldoorlog een vredesboom geplant. Vandaag ondertekent de stad bij monde van burgemeester Patrick Dewael, schepen van leefmilieu Patrick Jans en z’n collega schepen van toerisme Marc Hoogmartens het charter “Vredesbomen voor de toekomst”. Ze doen dit op vraag van het agentschap Natuur en Bos en het agentschap “Onroerend erfgoed” van de Vlaamse overheid.

Groen erfgoed

“Met het charter engageren we ons om de vredesbomen van 2018 te laten uitgroeien tot een toekomstig groen erfgoed”, stelde Dewael. “We willen een levend vredesmonument realiseren dat ook de komende decennia zichtbaar zal blijven als een duurzaam symbool voor de toekomst.” Een vredesboom planten is een bijzondere manier om Wapenstilstand te herdenken. “We willen alle oorlogsslachtoffers blijvend herdenken”, vulde Patrick Jans aan. “Als vredesboom hebben we een winterlinde in de grond gestopt. Sinds mensenheugenis wordt deze boom als vredes- en getuigenboom aangeplant. Hij heeft een hoog herstellingsvermogen en wordt héél oud. En daarbij, we leggen een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog. Hoe de natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt, besloot hij.