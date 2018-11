Stad brengt toeristische gids

uit op 22.000 exemplaren LXB

29 november 2018

12u00 0 Tongeren Vorig jaar werd de oudste stad van het land ontdekt door een klein miljoen dagjesmensen. Daarnaast werden door toeristen 43.000 overnachtingen geboekt voor een verblijf van meerdere dagen in Tongeren. Bovendien bezochten 50.000 personen in groepsverband de stad en z’n bezienswaardigheden. De laatsten staan met tekst en illustraties vermeld in de nieuwe toeristische brochure van de stad die donderdag 29 november in restaurant Caliu door schepen van toerisme Marc Hoogmartens werd voorgesteld.

Inspireren

De brochure wordt in de vorm van een pocketgids uitgebracht op 22.000 exemplaren en in vier talen. “De papieren gids is in tijden van digitale en sociale media nog steeds een onmisbaar instrument is om toeristen warm te maken voor een bezoek aan onze stad”, aldus Hoogmartens. “Met de gids willen we niet enkel zoveel mogelijk mensen overtuigen Tongeren te komen verkennen. Ook gaan we ervoor om toeristen te inspireren tijdens hun verblijf in Tongeren.” Het toerisme in de stad blijft in de lift zitten. “De toekomst ziet er met het openleggen van de Jeker en herinrichting van het stadspark de Motten veelbelovend uit”, gaf de schepen nog mee. “Daar komt nog de ontsluiting van het belfort boven op de toren van de basiliek bij.”

Ambassadeur

Hij deed een oproep naar de dagjesmensen en toeristen die in de zomer volgend jaar kunnen deelnemen aan de zoektocht van het Davindsfonds die duizenden bezoekers op de been brengt onder wie een groot aantal verblijfstoeristen. Een tra troef om Tongeren te ontdekken. Pierre Dirikken uit Kortessem heeft jaren Haspengouw en ook Tongeren beschreven in de Geo- Gidsen die hij uitbracht. Hiermee stopt hij, en de stad heeft de man gehuldigd voor z’n bijdrage om Haspengouw bekend te maken bij een breed publiek. Hij kreeg van schepen Hoogmartens een replica van een mijlpaal cadeau. Meer info op www.toerismetongeren.be.