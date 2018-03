Stad bouwt complex met school, buurthuis en jeugdlokalen onder één dak 09 maart 2018

Het schepencollege heeft groen licht gegeven om een complex recht te zetten op de oud- voetbalvelden in Nerem. Daar worden een school, een buurthuis en jeugdlokalen onder één dak gebracht.





"We kiezen voor één overkoepelende bouw met meerdere functies", vertelde burgemeester Patrick Dewael. "Nieuwbouw is goedkoper dan de bestaande infrastructuur te renoveren. En de bouw kan efficiënter gebruikt worden."





De gemeentelijke basisschool van Mal wordt gesloopt. "De school is verouderd. Ze telt te weinig leslokalen en is te klein", legde de schepen van onderwijs Jos Schouterden uit. In Nerem is er geen school meer. Met de bouw zorgt de stad ook voor een nieuw buurthuis. "Het buurthuis in Diets-Heur heeft z'n tijd gehad", vulde de schepen van cultuur Guy Schiepers aan. "Het buurthuis in Sluizen verkeert in slechte toestand. In juni starten de werken en ze zijn tegen oktober dit jaar afgerond", aldus de schepen die benadrukte dat de stad blijft investeren in buurthuizen. "Het sociaal leven in een dorp vinden we belangrijk, en dat moeten we in stand houden."





In de centrale bouw is ook ruimte voorzien voor jeugdlokalen. "De scouts van Diets-Heur kunnen er terecht", liet de schepen van jeugd An Christiaens weten. "In de bouw komt een polyvalente zaal die dienst zal doen als turnlokaal, feestzaal en buurthuis voor de Jekervallei."





De stad kiest nu voor nieuwbouw. Alleen, er moet nog veel water door de Jeker stromen vooraleer de eerste spade in de grond gestopt wordt. "Het oud- voetbalterrein ligt in een recreatiezone en moet via een RUP omgezet worden in een zone van algemeen nut", aldus de burgemeester. (LXB)