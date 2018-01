Sprookjeswereld moet lezen bij kinderen bevorderen 24 januari 2018

02u46 0 Tongeren De stadsbibliotheek van Tongeren, in cultuurcentrum De Velinx, is vier weken lang aangekleed met figuren uit Assepoester, Sneeuwwitje, Doornroosje en andere bekende en klassieke sprookjes. "Op die manier willen we het lezen bij kleuters en jonge kinderen stimuleren en aantrekkelijker maken", zegt schepen van Cultuur Guy Schiepers. "Sprookjesboeken vragen namelijk om gelezen én voorgelezen te worden."

De belangrijkste figuren uit Roodkapje, Belle en het Beest, de Kleine Zeemeermin,... worden natuurgetrouw en op ware grootte uitgebeeld in de bibliotheek. Die prachtige creaties werden ontwikkeld door Micheline Vanderveken, een kunstenares uit Gent. Tot nog toe hebben zich al meer dan 700 kleuters en kinderen uit de basisscholen in Tongeren ingeschreven voor een kindvriendelijke rondleiding in een magische sprookjeswereld. "Bij de jongste kinderen lezen we een sprookje voor en voeren ze kleine opdrachten uit", vertelt An Lysens, directeur van de bibliotheek.





Digitaal spel

Speciaal voor de grotere kinderen heeft de bibliotheek een digitaal spel uitgewerkt. "Hiermee kunnen ze in kleine groepen de sprookjes opnieuw ontdekken en beleven. We testen met een iPad hun kennis over sprookjes. Dat zullen we doen met fragmenten uit sprookjes, waarover we meerkeuzevragen stellen", aldus Lysens. (LXB)