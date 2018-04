Sportwagen over de kop na inhaalmanoeuvre 20 april 2018

02u56 0 Tongeren Een 21-jarige bestuurder is gisterochtend om 6.30 uur met zijn sportwagen over de kop gegaan na een mislukt inhaalmanoeuvre op de Sint-Truidersteenweg.

De 21-jarige bestuurder uit Tongeren wilde net een vrachtwagen inhalen, maar hij raakte daarbij een verkeerseiland. Zijn drie maanden oude Audi A3 werd weggeslingerd tegen een borduur en enkele boompjes. Het wrak sloeg vervolgens over de kop, en schoof nog enkele meters verder over de rijbaan. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse om de onfortuinlijke bestuurder te bevrijden. Hij werd uiteindelijk lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was wel de Sint-Truidersteenweg een tijd lang versperd, en moest het verkeer omrijden over Jesseren en Overrepen.





(RTZ)