Sportoase Tongeren met

een miljoen bezoekers

18 januari 2019

Sportoase Eburons Dome, een sportcomplex op industrieterrein van Tongeren- Oost, heeft een geslaagd 2018 achter de rug. Zo werd de 1 miljoenste bezoeker aan Sportoase in Tongeren ontvangen en in de bloemen gezet. Sportoase telt 14 vestigingen verspreid in Limburg en daarbuiten. De directie van de groep hoopt in de lente van dit jaar de 25 miljoenste bezoeker over de vloer te krijgen. Het is wachten wanneer en bij welke vestiging van Sportoase dat zal gebeuren. Sportliefhebbers en mensen die willen bewegen op eigen tempo kunnen tijdens het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 januari bij Sportoase de Experience Days beleven. Je kan er kennis komen maken van het brede en gevarieerde aanbod: fintess met persoonlijke begeleiding en coaching, zwemmen, groepslessen en tal van activiteiten voor kinderen. Zoals? Maak kennis van de Sportoase Swimming School, de Dancing School en of het unieke concept Youth Fitness.