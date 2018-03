Snoezelkamer voor kleuters 02 maart 2018

Serviceclub Fifty One Haspengouw overhandigt een cheque van 2.000 euro aan Het Kidsje, een opvang voor kleuters van 6 maanden tot en met 2,5 jaar. Het gaat om kleuters die slecht horen of doof zijn. Een aantal heeft taalachterstand en krijgt hiervoor speciale ondersteuning en begeleiding. In Het Kidsje is een snoezelruimte voorzien, maar die moet nog worden ingericht. De 2.000 euro die ingezameld werden met verschillende acties van de serviceclub gaan naar de inrichting van de ruimte.





(LXB)