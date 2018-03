Snelheidsovertreding brengt meer aan het licht 21 maart 2018

De politierechter in Tongeren veroordeelde een 49-jarige man uit Flémalle tot een boete van 4.280 euro (deels met uitstel) en legde hem drie maanden rijverbod op omdat hij, na een snelheidsovertreding, bleek met nog andere zaken niet in orde te zijn.





Op 11 april vorig jaar werd de man in Tongeren voor een controle aan de kant gezet omdat hij 81 kilometer per uur reed waar 70 is toegelaten. Bij die controle bleek dat zijn auto niet gekeurd was en dat hij de onderzoeken, opgelegd bij een eerder vonnis, niet ondergaan had. (JEK)