Slachtoffer bekent op proces dat hij illegaal is 12 juni 2018

02u50 0

Een 45-jarige Marokkaan, die ernstig gewond raakte bij een steekpartij, stelde zich burgerlijke partij in de correctionele rechtbank van Tongeren. Tijdens de debatten gaf hij toe illegaal in ons land te vertoeven. Aansluitend werd hij door de politie even uit de rechtszaal geroepen voor een kort verhoor. Hij keerde nog terug maar omdat hij zich onwel voelde, vertrok hij, samen met zijn vriendin en keerde daarna niet meer terug. (JEK)