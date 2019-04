Servicelcub aMatae Fifty One schenkt

2400 euro aan Tongerse organisaties LXB

05 april 2019

De Tongerse serviceclub Fifty One aMatae heeft drie cheques, die een waarde van 2400 euro vertegenwoordigen, overhandigd aan organisaties die actief zijn in Tongeren. Zo kreeg Evermaruske, een kleuterschool uit Rutten bij Tongeren een bedrag van 500 euro, geld dat gebruikt wordt voor het aankopen van meubilair voor kleuters die zorg nodig hebben. Een cheque van 400 euro ging naar de vzw Koala die op paaszaterdag een evenement houdt waarop kinderen uit kansarme gezinnen paaseieren kunnen gaan rapen. Het grootste bedrag, exact 15OO euro, gaat naar Second Serve, een project van de sportdienst van de stad Tongeren waarbij voor kinderen en tieners uit kansarme gezinnen alsnog kunnen gaan voetbalen, tennissen of een andere sport beoefenen met een tweedehands maar nog goed bruikbare sportuitrustingen. Met de 1500 willen de mensen achter Second Serve vooral sportkleren kopen voor de allerkleinsten.