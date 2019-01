Schoorsteenbrand loopt uit de hand Toon Royackers

28 januari 2019

Aan de Bilzersteenweg in Tongeren is maandagochtend omstreeks half acht brand ontstaan rond een schoorsteen van een woning. Het vuur sloeg even over naar het dak. Brandweerpost Tongeren snelde ter plaatse. Zij konden gelukkig een verdere uitbreiding van de vlammen voorkomen. Door de brand is een deel van het dak wel beschadigd.