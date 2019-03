School ‘t Reepje wint milieuprijs van de stad LXB

01 maart 2019

De milieuprijs van de stad gaat naar ‘t Reepje, een basisschool uit Overrepen bij Tongeren. De dorpsschool telt slechts 27 kinderen maar héél het jaar door zijn ze bezig met de zorg voor een schoner milieu op en buiten hun school. Elke week speelt een juf het milieuvrouwtje. Met de kinderen doet ze acties op school en maakt ze hen bewust van de noodzaak om iets te doen aan het klimaat.

“De zorg voor natuur en milieu is helemaal ingeburgerd in hun klaswerking”, legt de schepen van milieu Patrick Jans (tongeren.nu) uit. “Het milieuvrouwtje brengt hen respect voor de natuur bij. Ze helpt de kinderen bij het sorteren van afval en ze leent hen spaarzaam om te gaan met water.” De kinderen verzorgen een konijn in hun klas. Ze hebben een blotevoetenpad dat ze geregeld verkennen. En ze verwennen de vuilnisophalers. Wanneer ze op school het afval komen ophalen, krijgen ze van de kinderen een kop koffie met een koekje. “De kinderen spelen op een groene speelplaats waar kippen wonen en een fruitboom staat”, stelt de schepen. Voor hun constante inzet voor een proper milieu worden de kinderen van ‘t Reepje nu beloond met de milieuprijs die goed is voor een bedrag van 500 euro. Bovendien kregen de kinderen van de stad nog een mand met fair trade-producten en een fruitschaal.