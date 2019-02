Schepen geeft startschot

van Week tegen Pesten

22 februari 2019

Schepen van jeugd An Christiaens (tongeren.nu) heeft vrijdag in Tongeren het startschot gegeven van de Week tegen Pesten die voor de buitenwereld zichtbaar en herkenbaar is met de zogenaamde Stip- It- actie. Hierbij is het de bedoeling om het pesten onder de aandacht te brengen. De schepen en enkele medewerkers van de stedelijke jeugddienst plakten vier levensgrote stippen tegen de voordeur van de jeugddienst. Elke lagere school in Tongeren krijgt een set van vier gekleurde stippen. "Door het plaatsen van vier stippen maken kinderen en jongeren een krachtige vuist tegen pesten", licht schepen Christiaens toe.

Elke stip staat voor een andere stelling. Zoals? Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij. En ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. Niet enkel de scholen hangen de vier stippen tegen de poort of voordeur van het schoolgebouw. Ook zijn ze terug te vinden in de stadsbibliotheek, de kinderopvang en het jongerencentrum op domein Plinius.

De actie tegen pesten op school en daarbuiten gaat uit van het Vlaamse netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ en Ketnet. Stip-It is de belichaming ervan. Daarnaast heeft het stadsbestuur vorig jaar een samenwerkingsprotocol over pesten ondertekend met als partners de politie en de middelbare scholen. De drie partners hebben hierin afspraken opgenomen rond pesten en cyberpesten. Ook wordt in het protocol aangegeven welke stappen dienen gezet te worden als bij één van de drie partners een melding van pesten binnenkomt. Meer info over pesten vind je op jeugd@stadtongeren.be.