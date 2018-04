Rutten maakt zich op voor 1.050ste Evermarusspel 28 april 2018

02u30 0 Tongeren Het Evermarusspel wordt dinsdag voor de 1.050ste keer opgevoerd.

Sint- Evermarus werd met zijn zeven gezellen op de terugkeer van een bedevaart naar Compostella vermoord door Haco en zijn bende. Een pelgrim zag zijn kans uit de greep van de roversbende te geraken. Hij werd achtervolgd, opgepakt en alsnog gedood. Die achtervolging wordt nagespeeld met een stokkengevecht tussen de Haccouren en de ontsnapte pelgrim.





Jef Hansen (81) speelt al 22 jaar Evermarus. "Al meer dan een halve eeuw doe ik mee aan het spel maar Evermarus opvoeren is de max", vertelt hij. "Voor de buitenwereld is het spel folklore maar niet voor mij. Ik doe het vanuit mijn geloof, al ben ik zelf geen heilige." Zes keer speelde hij ook de pelgrim die ontsnapte uit de handen van de bende van Hacco. "Ik deelde met een stok slagen uit op de Haccouren te paard, maar ik kreeg ook een pak slaag", zegt hij. "De striemen van de slagen stonden op mijn schouders en rug en mijn armen waren helemaal opgezwollen."





De hoofdman van de roversbende wordt vertolkt door Hubert Engelborghs (80). "Het is mijn zesde jaar als Hacco", zegt hij. "Ik mag een dag de slechterik spelen: heerlijk!"





(LXB)