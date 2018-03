Romeinse legionairs marcheren tocht van 100 kilometer 23 maart 2018

Tien re-enactors van de Gentse groep Desmumhnach maken een voettocht van 100 kilometer. De tocht start op woensdag 4 april in Tienen. De trektocht loopt naar Geetbets, Linter, Gingelom, Zoutleeuw, Sint- Truiden en Borgloon. Zondag 8 april arriveren de legionairs op hun eindbestemming, het Gallo- Romeins museum in Tongeren. De re-enactors kruipen de hele tocht in de huid en kleren van de Romeinse soldaten die meer dan 2000 jaar geleden onze streken veroverden. Bij het stappen dragen ze een volledige wapenuitrusting. Ze trekken rond met hun lastdieren die onder andere tenten en maalstenen dragen. Onderweg zorgen ze zelf voor hun voeding. Ze malen graan en ze bakken brood. Ze proberen ook recepten uit de tijd van de Romeinen uit. En 's nachts trekken ze bij hun tenten de wacht op en leggen ze een kampvuur aan. "We willen laten zien hoe het er in het dagelijks leven van de soldaten aan toeging", vertelde Johan Waroux. "Voor onze leden is het bovendien een unieke kans om het soldatenbestaan van de Romeinen te begrijpen." (LXB)