Romeinse legionairs komen aan na tocht van 100 kilometer 09 april 2018

Bezweet door de lentezon stapten de Romeinse legionairs en twee ezels de stad binnen tot aan het Gallo-Romeinsmusuem, de eindebestemming van een trektocht van 100 kilometer in wapenrusting en sandalen. Leden van de Genste re-enactmentgroep Desmumhnach wilden ervaren wat het voor de soldaten betekende om dagelijks 25 kilometer te marcheren. "Ik ben mezelf meermaals tegengekomen", zegt Kristof De Schutter. "M'n voeten zijn gezwollen en ik heb een insectenbeet opgelopen. Het was afzien, maar we hebben het gehaald", aldus Kristof. "We hebben vijf nachten op een strozak geslapen." Gisteren vonden ze na hun tocht nog de moed hun verhaal te doen aan het talrijk opgekomen publiek. (LXB)