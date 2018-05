Romeinse graven onthullen geheimen ARCHEOLOGEN NAMEN ZES MAANDEN LANG WOONSITE ONDER DE LOEP XAVIER LENAERS

04 mei 2018

02u59 0 Tongeren Eind 2019 kunnen de eerste gezinnen hun intrek nemen in de nieuwe wijk op de Heufkensberg. Maar ook de Romeinen gebruikten de plek in Koninksem al nuttig. "We hebben zo'n 100 graven kunnen blootleggen", vertellen de archeologen die een half jaar zoet waren met de opgravingen.

Het officiële startschot voor de realisatie van de 43 woningen werd gisteren gegeven. Archeologes Annelies De Raymaeker en haar collega Marjolein Van der Waa van het Studiebureau Archeologie grepen het moment aan om even terug in de tijd te stappen. Zes maanden lang hebben ze de helft van het gebied, goed voor 23.000 vierkante meter, grondig onderzocht. "Het komt zelden voor dat we op zo'n groot terrein opgravingen kunnen doen. Het resultaat mag meer dan gezien worden", aldus Van der Waa.





De archeologen vonden meer dan honderd graven die dateren uit de eerste tot de derde eeuw na Christus. "Ze zijn dus meer dan 1.800 jaar oud", aldus Van der Waa. "In de graven troffen we bovendien nog heel wat resten van voorwerpen aan die de doden in hun graf meekregen. Zoals honderd grote en kleine aarden potten. Maar uniek is dat ze allemaal compleet en niet in scherven tevoorschijn zijn gekomen."





Spelden

Sommige grafgeschenken zijn wel erg bijzonder. "We ontdekten een marmeren plaatje met een spateltje. Het is groen uitgeslagen. Daar deden de vrouwen allerlei zalfjes op waarmee ze zich schminkten", legt Van der Waa uit. "We vonden ook mantelspelden en enorm veel glazen voorwerpen zoals parfumflesjes en olielampen. Zelfs een olielampje waarmee kinderen destijds speelden. Ook voorwerpen die uit beenderen waren gemaakt, troffen we aan. Beentjes die vrouwen gebruikten om hun haar op te steken of in een dot te doen."





Zes maanden lang met zes archeologen de ondergrond op de Heufkensberg uitkammen, vondsten zorgvuldig uit de grond halen en de precieze ouderdom en het gebruik ervan achterhalen, kost geld. De kosten zijn voor rekening van Kolmont die de verkaveling realiseert. "Het gaat om zo'n 300.000 euro", liet Wim Smeets, projectontwikkelaar bij Kolmont, weten. "Alle vondsten schenken we aan het Gallo- Romeins museum."





Woonproject

Op de Heufkens, zoals het woonproject heet, wordt de laatste grote verkaveling in Tongeren gerealiseerd.





"Hier staan we we letterlijk met twee voeten in het rijke verleden van de stad", zegt schepen van ruimtelijke ordening Partick Jans. "In de directe nabijheid van de Heufensberg liggen twee Romeinse tumuli of grafheuvels. De woonbuurt ligt in een groene corridor en geeft jonge gezinnen de kans hier te bouwen."