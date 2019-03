Rode loper uitgerold voor Special Olympiër Benny Jans: “We genieten nog na van zijn prestaties” LXB

26 maart 2019

Na het koninklijk onthaal dat Benny Jans (41) voor het behalen van goud en brons (50 en 100 meter vrije slag in het zwemmen) op de Special Olympics in Abu Dhabi afgelopen vrijdag te beurt viel bij Oostheuvel — hij werkt daar in het sorteercentrum — volgde een huldiging in z’n thuisstad Tongeren. Een trotse burgemeester Patrick Dewael bewierookte voorafgaand aan de gemeenteraad z’n uitzonderlijke prestatie op de spelen. “We genieten nog na van z’n prestaties en van het filmpje waarin hij het behalen van goud uitbundig vierde (wat op online al meer dan 36.000 keer werd bekeken, nvdr), stelde de eerste burger van Tongeren.

Jans kreeg van het stadsbestuur een cheque van 250 euro, 10 gratis zwembeurten in het zwembad op Tongeren-Oost, een bon voor sportkledij en bloemen. Ook Nieuw- Tongeren, de wijk waar Benny met z’n ouders woont, bleef niet onbetuigd. Er werd geld ingezameld waarmee voor Benny een rugzak werd gekocht. Ook ontving hij van de buurt een cheque om sportkleding aan te kopen.