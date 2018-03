Reünie oud-werknemers NOVA 19 maart 2018

Het stadsarchief en het Design Museum in Gent organiseren een reünie voor oud-werknemers van NOVA, een bedrijf dat in Tongeren en de rest van het land uitgroeide tot een begrip.





NOVA maakte wafelijzers, frituurpannen, mixers en andere huishoudtoestellen tot ze in september 1997 de deuren sloot. Het materiaal dat er werd gemaakt had een goeie reputatie en ging lang mee. Veel Tongenaren hebben nog altijd een bijzondere band met de fabriek.





Het stadsarchief en het Gentse Design Museum doen nu een oproep om ex- werknemers nog eens bij elkaar te brengen. Twee jaar geleden gaf het stadsarchief enkele elektrische huishoudtoestellen cadeau aan het museum. Deze laatste gaat nu op zoek naar verhalen achter de apparaten van NOVA waarmee menig gezin uit Tongeren en ver daarbuiten vergroeid was. Hiervoor doet het een beroep op de kennis en de ervaringen van de gewezen arbeiders en bedienden die in de fabriek aan de slag waren.





Voor burgemeester Patrick Dewael (tongeren.nu) was NOVA tijdens haar bestaan van groot belang voor de Tongerse economie. En schepen van Erfgoed Gerard Stassen (s.pa) stelde dat Tongeren groot belang hecht aan het documenteren van het verleden. Om die reden gaat de stad graag in op het project van het Design Museum. De reünie vindt plaats op dinsdag 27 maart in het cultuurcentrum. Inschrijven voor de contactdag kan via stadsarchief@stadtongeren.be of per telefoon (012.80.00.94). (LXB)