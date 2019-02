Restauratie en opwaardering van Romeinse en middeleeuwse muur

in Tongeren “Herstelwerken en extra beleving” LXB

21 februari 2019

12u00 0 Tongeren Goed 23 jaar geleden werden de Romeinse muur en middeleeuwse omwalling - de eerste is 1800 jaar oud, de tweede staat er al dik 800 jaar - voor het laatst gerestaureerd. Nu zijn opnieuw restauratiewerken met daaraan gekoppeld een opwaardering en extra beleving nodig. Om dit mogelijk te maken heeft de stad twee jaar geleden een beheersplan voor de twee muren opgemaakt. Dat plan is nu goedgekeurd door het agentschap onroerend erfgoed. “Een vereiste van het agentschap om in aanmerking te komen voor premies”, stelt de schepen van erfgoed Gerard Stassen (sp.a) die benadrukt dat het plan ook een visie bevat over wat de stad in de toekomst met de twee geklasseerde muren wil gaan doen.

De werken

Nu het beheersplan is goedgekeurd, volgt een actieplan om in stappen beide muren te herstellen en te restaureren. Eerst wordt de stabiliteit onderzocht. Daarna volgen instandhoudingswerken aan de Romeinse muur en in mindere mate aan de middeleeuwse. “Er zijn plekken waar de Romeinse muur vervallen is en afbrokkelt”, zegt stadsarcheoloog Dirk Pauwels. “Ook zijn er metalen netwerken aangebracht om te voorkomen dat losgekomen stenen op de weg terechtkomen. Een auto is tegen de muur gereden waardoor die beschadigd is geraakt. Verder is schade vastgesteld aan de middeleeuwse toren aan de Leopoldwal.”

Het groen

Als de dringende herstellingen gedaan zijn, volgt een eenmalige restauratie. “We pakken in verschillende fasen de bovengrondse muurstukken aan met respect voor de waardevolle muurvegetatie”, legt schepen Stassen uit. “Bij eerdere herstelling van de Romeinse muur werd mortel gebruikt waarin zaden van 38 verschillende soort planten zijn gemengd. Planten die uniek zijn en ze helpen de muur versterken.” Ook worden omgevingswerken uitgevoerd. “Onze stadsmuren zijn beeldbepalend voor Tongeren en een grote troef om toeristen aan te trekken”, vervolgt Stassen. “Niet enkel het groen is daarbij belangrijk. Ook doen we inspanningen om de muren te ontsluiten met wandelpaden. Langs de middeleeuwse omwalling loopt al van op de Leopoldwal tot aan de oude veemarkt al een wandelpad. Het is de bedoeling om het pad in fasen door te trekken tot aan de toren ter hoogte van cultuurcentrum De Velinx”, aldus de schepen.

Beleving

Herstellen en restaureren alleen volstaan niet. Het beheersplan bevat ook een visie op waar de stad naar toe wil met de twee beschermde en cultuurhistorisch waardevolle muren. “We willen de beleving aan de omwallingen vergroten”, licht Gerard Stassen toe. “Daar zorgen de groene vegetatie voor maar ook, zoals al gezegd, de wandelpaden.” Nog dit jaar starten de werken aan de twee muren. Het is vooralsnog niet bepaald hoe lang ze duren. Allicht jaren! Wel bedragen de kosten voor de uitvoering van het beheersplan 215.000 euro. Goed 130.000 euro komt van premies van het agentschap onroerend erfgoed, de overige 85.000 euro is voor rekening van de stad.