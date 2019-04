Relieken van begijnhofkerk voor het eerst in bijna 130 jaar weer te bezichtigen “Unieke materiële getuigen van volksdevotie” LXB

03 april 2019

Al bijna 130 jaar zagen de eeuwenoude relieken uit de kerk op het begijnhof in Tongeren het licht niet meer. Nu worden ze voor het eerst sinds 1891 weer aan het publiek getoond. Ze werden tien jaar geleden bij de restauratie van een bijna 500 jaar oude houten schrijn ontdekt.

Tien jaar geleden werd een houten schrijn van bijna 500 jaar oud gerestaureerd. “Daarbij werd per toeval een ongekende schat aan relieken ontdekt”, vertelt Gerard Stassen (sp.a), schepen van erfgoed. In het schrijn werd een papiertje gevonden waarop stond dat de relieken goed 200 jaar geleden samengebracht werden en een laatste keer getoond werden in 1891. “Nu laten we het schrijn opnieuw zien en stellen we ook enkele relieken tentoon”, zegt de schepen.

“De relieken zaten verpakt in zakjes, pakjes of beursjes. Ze waren van textiel, leder of waren ingepakt met papier”, legt textielconservator Joke Houtackers uit. “Hierin zaten botjes verstopt die toegewezen werden aan één of andere heilige Relieken moet je zien als media waardoor gelovigen in contact komen met de heiligen.”

Schat aan informatie

Stuk voor stuk zijn het kleinoden die een schat aan informatie bevatten en een licht werpen op de devotie van de katholieken. Zo ook de reliek, waarop nummer 1 geplakt werd en die dateert uit de 16de eeuw. “Ze telt enkele zogenaamde ‘hofjes’ of kleine retabels met paneeltjes waarop meerdere, heel mooi versierde en uitgewerkte stukjes stof, leder, papier of perkament opgespeld werden. Hierin zaten botjes of soms grotere fragmenten van mensenbeenderen ”, licht Joke Houtackers toe. “Ook zijn botjes met fijne metaaldraad verankerd zodat ze niet verloren gaan. Kunstzijde en kunstbloemen werden als materiaal gebruikt. Ook met gerecyleerd materiaal werd gewerkt om de relieken te versieren en in te pakken.” In het schrijn werden ook meerdere beursjes ontdekt. “Een aantal zijn van leder gemaakt en met vlechttechnieken versierd”, legt de textielconservator uit.”

Beschadigd

Een aantal relieken raakten door de tand des tijds beschadigd. “Zo zaten in stukjes zijde gaatjes die ik heel voorzichtig en onder een loep met naald en draad opnieuw dichtgenaaid heb”, vertelt Joke. “Of de metaaldraden zaten in elkaar verstrengeld. Ik heb ze opnieuw uit elkaar gehaald en herbevestigd. Of de zakjes met relieken zagen er vervuild of verkleurd uit, of ze waren vervormd. Ik heb de relieken zorgvuldig beschreven en preventief geconserveerd. Of en wanneer de relieken gerestaureerd worden, moet nog worden uitgemaakt.”

Enkele van de meest bijzondere textielstukjes en relieken uit het schrijn van de begijnhofkerk worden nu getoond aan het publiek voor de viering van 20 jaar erkenning van de 13 Vlaamse begijnhoven als Unesco-werelderfgoed.

Info: www.eeuwenoudeigentijds.be.