Rechter hekelt staking cipiers 30 juni 2018

Dat de staking van de cipiers een drama betekent voor de gedetineerden en hun families is genoegzaam bekend. In Tongeren moesten daardoor de voorbije dagen enkele zaken met gedetineerden noodgedwongen uitgesteld worden naar een latere datum. Met het zomerreces van justitie, waarbij slechts een handvol vakantiezittingen in juli en augustus gepland zijn, wordt dit alsmaar erger. Zelfs een strafrechter in Tongeren uitte de voorbije week zijn ongenoegen. "Ik heb hoegenaamd niets tegen het stakingsrecht, maar er zijn humane grenzen. Bij een treinstaking, bijvoorbeeld, kunnen mensen zoeken naar een alternatief. De gevangenen daarentegen moeten berusten en ondergaan. Zij hebben nochtans het fundamentele recht om hun verhaal in de rechtbank te doen", aldus de rechter die normaal streng is voor de beklaagden. (JEK)