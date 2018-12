Racing vraagt aan fans melk en

10 december 2018

12u00 0 Tongeren Voor de derde keer op rij laten de supporters van Racing Genk zien dat ze kwetsbare en kansarme gezinnen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen binden daadwerkelijk helpen. De club roept hen op om basisproducten zoals rijst, pasta, bloem, suiker en andere droge voedingsmiddelen mee naar het stadion te brengen. Enkele weken geleden brachten ze welgeteld 10.000 kilo droge voedingswaren mee. Medewerkers van Sint- Vincentius die de ingezamelde waren gaat verdelen onder de kansarme gezinnen in Genk en op twaalf andere plaatsen in de provincie waar een Sint- Vincentiusvereniging actief is.

Droge voeding

Naar aanleiding van Sinterklaas legden de supporters van de club goed 7000 kilo Sintsnoep in de daarvoor bestemde bakken die aan alle ingangen van de Luminus Arena, het stadion van KRC Genk, stonden. Afgelopen zaterdag werd voor de derde keer op rij opgeroepen om dit keer suiker mee te brengen naar het stadion. Het leverde 5000 kilo op die verdeeld worden door de Sint- Vincentiusverenigingen. Nu donderdag speelt Racing thuis in het kader van de Europa League tegen het Noorse Sarpsborg. De club spoort de fans aan om melk mee te brengen. Voor, tijdens en na de match thuis tegen Oostende; nu zondag 16 december wordt rijst ingezameld. Bovendien kunnen de supporters ook in elk filiaal van de Beo- bank, een sponsor van Racing Genk, rijst, melk en suiker binnen te brengen.