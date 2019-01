Prosperke houdt benefiet voor

een prothese voor Helena (8) “Een positieve meid die ons moed geeft” LXB

12 januari 2019

12u00 0 Tongeren Acht jaar geleden werd Helena Wellens (8) na een zwangerschap zonder complicaties en afwijkingen toch geboren met een zware beperking. Het meisje had aan haar rechterbeen geen knieschijf en miste een onderste bot. Na negen maanden moest haar been worden geamputeerd. “Het begin van een lange lijdensweg”, vertrouwde Els Goessens (41), de mama van Helena, ons toe. “Helena is een vechter. Meer nog, als we het even niet zien zitten, sleurt ze ons er door. Zo is Helena!”

Benefiet

Sindsdien draagt het meisje een prothese waarmee ze terug kan stappen en zelfs fietsen. Alleen, ze heeft elk jaar een nieuwe prothese nodig. “Tot ze volgroeid is”, vulde haar moeder aan. Het ziekenfonds betaalt een gedeelte van de kosten terug. Voor de vzw Zorgenkind Prosperke uit Tongeren - agenten, militairen en brandweerlieden helpen mensen in nood - het signaal voor acties. “Haar verhaal heeft ons zo aangegrepen dat we niet aan de kant konden blijven staan”, legde John Swennen en Pascal Aerts van Prosperke uit. De laatste is met een benefiet gestart om Helena te helpen.

Protheses

“Ze heeft geen hersenaandoening. Hierdoor kunnen haar ouders niet genieten van een volledige terugbetaling door het ziekenfonds”, vulde Swennen aan. De ouders moeten zelfs bij de bank een lening aangaan om de prothese te kunnen betalen. Wat financieel alsmaar moeilijker wordt om alleen te dragen”, aldus de voorzitter van vzw Prosperke. Door de organisatie van een pastabuffet en kaartavond kreeg Helena al een sportprothese (blade). “Nu heeft ze een prothese met een kniegewricht, en haar ouders willen ook een prothese voor haar hand, en daar dient de benefiet ook voor”, liet John Swennen weten.

Positief

Dat Helena met de hierboven vermelde handicaps werd geboren, komt door chromosoom 19, een gen waar haar papa drager van is. De brute pech waarmee Helena geconfronteerd wordt, belet haar niet om hoe jong ze nog maar is positief in het leven te staan. “Ze heeft moeilijke momenten doorgemaakt”, bekende mama Els. “Ik wil een normaal been, liet ze vaak horen. Daar heeft ze zich nu overheen gezet. Het is een vrolijke meid. Op school werd ze uitgesloten maar nu wordt ze aanvaard zoals ze is. Nu komt ze blij thuis van school. Ze bekijkt alles door een rooskleurige bril.”

Haar droom

Helena heeft één droom: dansen! “Ze danst zo graag”, bekende haar mama. “Van toen ze klein was, danste ze thuis op de muziek van K3. Het is haar manier om stoom af te blazen, ze denkt dan niet aan haar beperking. Toen ze anderhalf jaar was, heeft ze zelfs met de Romeo’s (ze traden toen op in een Tongers café) gedanst. De cafébaas droeg haar op z’n armen. Nu wil ze met haar nieuwe prothese danslessen volgen”, aldus Els. Mensen kunnen de benefiet van Prosperke met giften steunen op rekeningnummer BE17 000146763121 met vermelding Benefiet Helena.