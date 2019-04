Proefopstelling tegen onkruid op kerkhof... met afval van cacao LXB

02 april 2019

12u00 0 Tongeren In het stedelijk kerkhof in Berg (Tongeren) werd vandaag een nieuw systeem getest om onkruid op een eerder natuurlijke manier, zonder gebruik van sproeistoffen (pesticiden), te verdelgen en te voorkomen.

Medewerkers van Viano, een producent van organische meststoffen uit Aalst, zijn vandaag langsgeweest op het stedelijk Kerkhof in Berg om er een nieuwe onkruidverdelger te testen. Het goedje bestaat voornamelijk uit cacaoafval en is honderd procent natuurlijk.

De bruinkleurige brei die op de bodem werd gespoten, is tussen de twee tot drie centimeter dik. “Eenmaal uitgedroogd, wordt het een harde korst die wel nog water doorlaat maar voorkomt dat onkruid erdoor kan groeien”, licht Peter Krauch, zoon van de Viano-zaakvoerder toe terwijl hij de onkruidwerende laag aanbrengt. “De dikke korst neemt het zonlicht weg waardoor het onkruid niet meer kan ontluiken of ook maar enigszins doorgroeien. Het product is geen bestrijdingsmiddel. Integendeel, het voorkomt onkruid”, aldus nog Krauch.

Een jaar zonder onkruid

Volgens schepen van Milieu Patrick Jans gaat het om een bodembedekker. “We doen nu een proef, waarbij het goedje onder de planten of gewoon op de naakte grond waar geen gras staat, wordt gespoten”, licht hij verder toe. “We hebben van de firma de garantie gekregen dat op de aangebrachte pap een jaar lang geen onkruid zal groeien. Nadien moeten eventuele barsten in de korst terug volgespoten worden.” Als de stad na een positieve evaluatie van de proefopstelling verder in zee gaat met Viano, zal dat een flinke besparing opleveren voor de stadskas. “Het aantal manuren voor het onderhoud van het kerkhof zal dalen”, besluit de schepen.