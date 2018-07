Private tuin wordt open stadspark 17 juli 2018

02u27 0

Er zijn werken aan de gang om de gesloten private tuin achter het Casino op de hoek van de Sint-Truidersteenweg met de ring rond Tongeren om te vormen tot een kleinschalig stadspark. Dat zou dan na het sport- en recreatiepark De Motten het tweede van de stad worden. "Eigenlijk gaat het om een stadstuin", zegt schepen van Milieu Patrick Jans. "We maken er een open stadstuin van waar naast de Tongenaren ook mensen die de stad bezoeken kunnen vertoeven." De stadstuin wordt toegankelijk gemaakt via een trappenpartij die op de hoek van de ring rond de stad en de Watertorenstraat wordt voorzien.





Picknicktafel

"De waardevolle bomen - en daar zijn heel oude exemplaren bij - blijven behouden. Er worden ook nieuwe bomen geplant. In de tuin brengen we zitbanken en een picknicktafel aan." Ook langs de Sint-Truiderstraat zal een doorgang gemaakt worden zodat de stadstuin langs twee kanten kan betreden en verkend worden. In een latere fase zou het Casino opgewaardeerd worden. Het is in bezit van de vzw Casino die de vroegere tuin overgedragen heeft aan de stad. De parkeerplaatsen voor de bussen van De lijn die ingericht zijn voor het kortparkeren, worden verplaatst naar de Eeuwfeestwal. "De plek ondergaat een metamorfose", aldus nog de schepen. "Het was een parking met errond wat opgeschoten struikgewas en andere begroeiing." Tegen midden oktober zal de stadstuin gebruiksklaar zijn. (LXB)