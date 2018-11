Prins Laurent brengt kankerpatiënten Vesalius bezoekje LXB

30 november 2018

12u00 0 Tongeren Op uitnodiging van Jeannine Mottart (70) heeft prins Laurent een bezoek gebracht aan de afdeling oncologie van het Vesaliusziekenhuis. “Hij had het me al enkele jaren geleden beloofd”, wist Jeannine te vertellen. Voor haar is het een erkenning voor de actie Lienemientje. Onder deze naam en met steun van de stad heeft Jeannine Mottart al negen keer van Kussnach in Zwitserland naar Tongeren en omgekeerd gewandeld. Telkens ging de opbrengst van de voettocht naar een goed doel, waaronder het dagziekenhuis oncologie in Vesalius.

Respect

Dat de prins de afdeling waar de kankerpatiënten een chemokuur volgen uitkiest voor een bezoek, is geen toeval. Hij stak er twee patiënten een hart onder de riem. Hij nam ruim de tijd om met hen te babbelen. Hij loofde ook de inspanningen van het personeel van het ziekenhuis voor de kankerpatiënten. “Ik stond erop de prins te ontmoeten”, liet Lea Simaels (74) uit Jesseren horen. “Normaal kom ik dinsdag naar de chemo. Speciaal voor de prins heb ik mijn sessie gewisseld.” Lea fleurde op toen de prins aan haar ziekbed stond. “Hij toonde veel respect en stelde vragen over m’n leven en hoe de kanker bij mij ontdekt werd (Lea heeft al vier jaar borstkanker, nvdr.). Hij komt aimabel over, we hebben goed kunnen lachen. Hij doet zich heel anders voor dan hij afgeschilderd wordt door de buitenwereld. Daar stellen ze hem voor als een Bon Vivant. Dat klopt niet, hij leeft mee en is lief.”

Delen

Dat laatste beaamde ook Yvonne Gielen uit Tongeren. Zij heeft darmkanker. “Hij heeft me moed gegeven om te blijven vechten”, biechtte ze op. “Hij is héél geïnteresseerd in wat ik allemaal heb meegemaakt. Hij is een warme man die rustig overkomt.” Na afloop van z’n tête-à-tête met de patiënten kreeg de prins uit handen van burgemeester Patrick Dewael en schepen An Christiaens — ze zijn peter en meter van de actie Lienemientje — een mand met heel wat streekproducten. Prompt stelde hij voor de inhoud van de korf te delen met de twee vrouwen die hij in het dagziekenhuis ontmoette.

Levenslessen

Gevraagd naar z’n gevoelens en reacties op z’n kort bezoek aan het dagziekenhuis oncologie, liet hij weten dat hij veel heeft bijgeleerd. “Uit elk bezoek en elk gesprek met mensen trek ik lessen”, liet hij horen. “Bij mensen die veel lijden zoals kankerpatiënten is de steun van de partner en familie belangrijk. Lea is 50 jaar getrouwd? Ongelooflijk! Het is een boodschap voor de jongeren. Bovendien worden mensen die veel afzien sterker.” De prins sprak met het personeel van de dagkliniek, dat een selfie met hem nam. Vervolgens had hij een uitgebreide babbel met Myriam Thijs, de bezieler achter het Huis van Erica. Zeven jaar geleden overleed haar zus, senator Erica Thijs, aan de gevolgen van kanker. Haar wens was een huis te openen (ondertussen een feit) waar kankerpatiënten en hun familieleden in alle rust en in een huiselijke en intieme sfeer elkaar kunnen zien. In het dagziekenhuis is hiervoor door toedoen van het Huis van Erica een kamer ingericht. Jeannine Mottart die een vlag van Kussnach (de plek waar konin Astrid verongelukte) aan de prins overhandigde, had nog nieuws in petto. “Volgend jaar ga ik voor de tiende en laatste keer te voet naar Kussnach”, liet ze weten.