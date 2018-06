Prijs Marcel Engelborghs gaat naar De Kevie 29 juni 2018

Naar aanleiding van het overlijden van schepen en volksfiguur Marcel Engelborghs brengt het stadsbestuur hulde aan de politicus met het uitschrijven van een prijs die zijn naam draagt.





Met de onderscheiding, waaraan een bedrag van 500 euro is verbonden, zet de stad verdienstelijke Tongenaren in de bloemen. Dit jaar gaat de prijs naar de vrijwilligers van De Kevie, een groene long die zich op loopafstand van de stad uitstrekt en waarin de river de Jeker kronkelt.





De prijs brengt hulde aan de mensen die zich gratis en belangeloos inzetten voor het beheer van en rondleidingen in het gebied dat een hoge natuurwaarde heeft.





(LXB)