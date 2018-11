Pool voor assisen voor moord op collega bouwvakker VCT

29 november 2018

16u23 0 Tongeren De Pool Mariusz C. (53) staat in januari voor het hof van assisen van Tongeren terecht voor moord op zijn collega bouwvakker Dominik Szambelan (31). Na een ruzie op de parking van een bouwbedrijf in Lanaken stak Mariusz op 28 februari vorig jaar de broer van zijn vriendin dood met een mes.

Op de inleidingszitting van zijn assisenproces verscheen een rustige Mariusz C., die bijstand kreeg van een tolk. De vijftiger was al jaren voor de feiten naar België gekomen om hier te werken als bouwvakker. Op een trouwfeest ontmoette hij Dominik Szambelan. De twee woonden een tijd samen in Lanaken en werkten ook voor hetzelfde bouwbedrijf. Mariusz C., die al kinderen had uit een vorig huwelijk, begon ook een relatie met de zus van Dominik. Maar de Polen hadden het vaak met elkaar aan de stok. In de vroege ochtend van 28 februari vorig jaar zaten de bouwvakkers in een bestelwagen op de parking van een bouwbedrijf aan de Nijverheidslaan in Smeermaas. Ze zouden met een derde collega vertrekken naar een werf in Zutendaal. Een ruzie over ongepaste berichten die Dominik naar de dochters van Mariusz had gestuurd, liep uit de hand. De vijftiger stak zijn landgenoot dood met een mes dat in de bestelwagen lag. Jan Keulen en Lisa Ceunen zullen de Pool bijstaan op zijn assisenproces, dat op 11 januari van start gaat. De vriendin en de vader van het slachtoffer zullen zich burgerlijke partij stellen. Op 8 januari wordt de volksjury samengesteld. Voorzitter van het hof is Camille Liesens. Openbare aanklager van dienst is Patrick Boyen.