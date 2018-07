Politie huurt combi's voor 5.400 euro per maand 17 juli 2018

02u28 0

Het politiekorps van Tongeren-Herstappe heeft z'n wagenpark uitgebreid met vier nieuwe voertuigen. De interventieploegen krijgen drie nieuwe combi's die de oude vervangen. "We kopen ze niet maar leasen de combi's", zegt hoofdcommissaris Tony Verlackt. "We huren ze voor een periode van drie jaar en betalen per voertuig en per maand 1.800 euro. Dat is in totaal dus 5.400 euro per maand."





Het vierde voertuig, dat ingezet wordt voor het vervoer van politie-inspecteurs voor het handhaven van onder andere de openbare orde, is door de politiezone gekocht voor 37.000 euro. "We zetten het ook in voor projectwerking zoals acties tegen overlast en het bijstaan van de patrouilleploegen", aldus nog de korpschef. Dat laatste voertuig biedt plaats aan 5 agenten en rijdt op CNG-aardgas. Het wagenpark van de politie telt nu 18 voertuigen, 3 motors, 10 brommers en 6 fietsen. Binnenkort volgt nog de eerste e-bike voor het korps (LXB)