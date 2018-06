Parket, politie, stad en scholen werken samen tegen cyberpesten 14 juni 2018

02u36 0 Tongeren Het parket, de stad, de scholen en de politie slaan de handen in elkaar in de strijd tegen cyberpesten. Om het fenomeen dat de kop opsteekt aan te pakken hebben de partijen een samenwerkingsprotocol gesloten.

"We hebben afspraken gemaakt om op te treden tegen sexting en andere vormen van cyberpesten", zegt de politie. "We hebben ervaringen uitgewisseld, informatie gedeeld en mekaar versterkt in maatschappelijke problemen op school." De samenwerking houdt verder in dat de vier partners op een duidelijke en transparante manier met elkaar communiceren. Ze willen voor de geschetste problemen een meer globale, geïntegreerde aanpak en de opvolging van agressie en als misdrijf omschreven feiten in en rond de scholen. "Het is een goeie zaak dat er bereidheid bestaat om samen te werken", zegt burgemeester Patrick Dewael. "Onze dienst jeugd en sociale politie is het aanspreekpunt voor de scholen en is actief bij het overleg betrokken", zegt korpschef Tony Verlackt. "Het is en blijft de bedoeling de veiligheid en bescherming van personeelsleden en leerlingen te garanderen", aldus nog de hoofdcommisaris van de politie.





Eerder hebben de partners al afspraken gemaakt en uitgevoerd voor druggerelateerde feiten op school, diefstal en het spijbelen. (LXB)