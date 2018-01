Ouders vieren oudejaarsavond dankzij Evi 02u25 0 TONY VAN GALEN Evi offert haar oudejaarsnacht op aan de opvang van kleine kindjes. Tongeren Jonge mama's en papa's willen op oudejaarsavond ook eens zonder hun kinderen de bloemetjes buitenzetten. Maar een babysit vinden, is niet zo vanzelfsprekend die feestdag. Evi Thonnon (29), die al 10 jaar de opvang De Welpjes uitbaat, bood een uitweg. In de nacht van oud op nieuw ving ze zeven kinderen op, die bovendien mochten blijven slapen.

"Het is de eerste keer in de voorbije zes jaar dat ik en m'n vriend nog eens zonder de vier kinderen met oud op nieuw op stap kunnen gaan", bekent Nancy Olijslagers (31) uit Tongeren.





Juna (6), Jinte (5), Jaden (4) en Nina (3) vonden het niet erg dat ze één avond en nacht hun mama moesten missen. Zelf zit ze met een dubbel gevoel om de Sylvsternacht zonder haar kroost door te brengen. "Het is de eerse keer dat ze buitenshuis blijven slapen, door de week gaan ze wel naar de opvang. Maar we zijn blij dat we een avondje kunnen gaan feesten."





Onbezorgd dansen

Per kind betaalt ze 40 euro. "We zien niet op tegen de 160 euro die we moeten betalen", aldus Nancy Olijslagers. "Ze zijn bij Evi in goeie handen." "Ik zet hen een uitgebreid ontbijt voor met cornflakes en bokes met beleg. Door m'n opvang ook op oudejaarsavond open te stellen, help ik een aantal ouders die nu onbezorgd eens lekker uit eten kunnen gaan, fuiven en dansen", aldus Evi. "Dat we zelf niet op stap kunnen gaan, is geen probleem. We vieren het nieuwe jaar de volgende dag wel." Zelf heeft Evi drie kinderen. Jarcia (4), Zoraya (2) en Darisa (9 maanden) bleven bij oma en opa. "Ze hebben zelf gevraagd om ze bij hen thuis op te vangen", lacht Evi. (LXB)