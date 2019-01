Opstart gemeenteraad

met en voor kinderen LXB

29 januari 2019

00u00 0 Tongeren Nog dit voorjaar zal onder de naam J-Team de kindergemeenteraad in Tongeren opnieuw starten. Alle kinderen die in het zesde leerjaar van het lager onderwijs les volgen in een Tongerse school mogen zich voor een plaats in de kinderzitting kandidaat stellen. Volgens burgemeester Patrick Dewael moeten kinderen de kans krijgen om democratische ervaringen op te doen. “Vaak bedenken volwassenen allerlei kindvriendelijke initiatieven. Wat blijkt? In het hele beslissingsproces komen geen kinderen aan te pas”, aldus nog Dewael. “Nochtans zijn hun ideeën vaak de meest creatieve en bieden het meeste kans op succes.”

Betrokken

“We vinden het belangrijk dat de jeugd betrokken wordt bij het beleid”, vulde de schepen van jeugd An Christiaens aan. “De kinderraad is hiervoor de ideale plek. Het is nooit te vroeg om te starten met betrokkenheid en participatie”, vervolgde de schepen. Als de kindergemeenteraad is samengesteld, zullen we met de kinderenintensief werken rond een thema dat ze zelf mogen kiezen. Na afloop wordt een duidelijk voorstel aan het college voorgelegd”, besloot Christiaens. Meer info op jeugd@stadtongeren.be.