Oproep voor foto's over onderwijs

Het stadsarchief roept de Tongenaren op foto's binnen te brengen die met het onderwijs in de stad te maken hebben. "We vragen foto's van voor 1970", zegt stadsarchivaris Steven Vandewal. "Zo kunnen we ons archief over het onderwijs in Tongeren aanvullen." Mensen die nog foto's in hun bezit hebben, kunnen ze digitaal bezorgen of langsgaan bij het stadsarchief waar hun foto's ingescand worden. Sinds begin september vorig jaar postte het stadsarchief elke dag een artikel over de geschiedenis van het onderwijs in Tongeren. Ze werden op de blog voor onderwijs geplaatst maar ze verschijnen ook op de website (www.geheugenvantongeren.be) en op de facebookpagina. Meer info over de oproep vind je door te mailen naar stadsarchief@stadtongeren.be. (LXB)