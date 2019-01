Oproep aan jongeren voor een

muzikale theatervoorstelling LXB

04 januari 2019

12u00 0

Voor de nieuwe muzikale theatervoorstelling van Els Roobroeck zoekt MoMent, een cultuurfestival dat de stad in de zomermaanden organiseert in Tongeren, spelers. Ze richt zich tot jongeren die in leeftijd variëren tussen de 14 en 17 jaar oud. Ze hoeven geen ervaring in theater te hebben. “Een zekere durf is wel noodzakelijk”, liet Roobroeck weten. Donderdag 17 januari vinden van 17 tot 10 uur en op zaterdag 19 januari vanaf 14 tot 16 uur auditieworkshops plaats. Ze gaan door in cultuurcentrum de Velinx in Tongeren. Els Roobroeck werkt steevast via gesprek en geleide improvisatie voor de uitwerking van haar voorstellingen. Voor haar nieuwe productie is dat niet anders. Wie zich als jongere geroepen voelt voor een auditie kan best een mail sturen anar moment@stadtongeren.be.