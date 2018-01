Open VLD en CD&V opnieuw met tongeren.nu naar de verkiezingen 02u31 0 Tongeren Zes jaar geleden besloten Open VLD en CD&V en enkele onafhankelijken met de stadslijst tongeren.nu naar de kiezer te gaan. En dat was niet zonder succes, aangezien de stadslijst in een coalitie met de sp.a de stad mocht besturen. Gisterenavond lieten de huidige burgemeester Patrick Dewael en An Christaens, de boegbeelden van Open VLD en CD&V, weten dat ze opnieuw onder de naam van tongeren.nu meedoen aan de verkiezingen. "We zien dat de stad de afgelopen jaren ten goede is veranderd, en de stadslijst is daar de politieke motor van", aldus Patrick Dewael, die de lijst zal trekken en opnieuw gaat voor de burgemeesterssjerp.

Tongeren.nu biedt volgens Dewael de beste garantie om de veranderingen verder door te voeren. "We hebben een evaluatie gemaakt waarbij we keken naar de successen van de huidige bestuursperiode en naar de toekomst. We bundelen de positieve krachten."





Werk maken van programma

De mededeling om met de stadslijst door te gaan, is niet het startschot van de verkiezingscampagne. "Dat zal tegen mei gebeuren. Nu zijn we bezig met de kandidaten voor de lijst. Bovenal maken we werk van het programma", aldus Dewael. Dat laatste wil tongeren.nu rond vijf thema's uitwerken. "Met rondetafelgesprekken willen we met Tongenaren in discussie gaan", vult Christiaens aan.





www.tongeren-leeft.be

Op www. tongeren-leeft.be kunnen de inwoners hun ideeën kwijt. De titel van de site is niet toevallig gekozen. "Tongeren leeft", vervolgt Dewael. "Dat voelen we vandaag meer dan ooit. We zijn niet langer een ingedommeld provinciestadje, maar een bruisende en zelfverzekerde stad."





"We willen van Tongeren de aantrekkelijkste stad maken om te wonen en te leven. We gaan voor een kwaliteit van leven met een groen en hecht sociaal weefsel en een vlotte mobiliteit. Een stad die leeft is er een die beleeft door cultuur die in het DNA van de stad zit. Geen springlevende stad zonder een sterke economie. Ons hart blijft kloppen voor hen die kansarm zijn en het wat moeilijker hebben", besluit Christiaens. (LXB)