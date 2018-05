Op dievenpad om drugsverslaving te bekostigen 29 mei 2018

Een 42-jarige Algerijn werd door de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld tot 24 maanden cel en een boete van 800 euro voor een hele reeks diefstallen van vooral gsm's en laptops in Wallonië en in Tongeren. Een 43-jarige Marokkaan, die chauffeur speelde om zijn cocaïneverslaving te bekostigen, werd veroordeeld tot 18 maanden cel en 800 euro boete. De twee liepen op 22 november vorig jaar tegen de lamp toen ze bij Dreamland in Tongeren aan de haal wilden gaan met acht gsm's waarvan de beveiliging verwijderd was. (JEK)